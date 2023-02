Chi l'ha visto, Saman: lo zio Danish mostra l'ultimo percorso fatto dalla nipote. Le immagini inedite

L’ultimo percorso fatto da Saman, gli ultimi maledetti metri che l’hanno portata alla scomparsa quel primo maggio del 2021.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto sono state mostrate le immagini filmate dal TgR Emilia-Romagna. A mostrare qual è stata la strada fatta in quei drammatici minuti dalla 18enne è lo zio di Saman, Danish. Quest’ultimo compare come uno degli imputati nel processo iniziato lo scorso 10 febbraio.

Chi l’ha visto, Saman Abbas: lo zio Danish mostra gli ultimi 700 metri

Solo 700 metri separano il casolare e quella buca dove è stata sepolta Saman.

Tra gli imputati al processo – ricordiamo – compaiono anche la madre Nazia, e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhula. Il padre si trova detenuto in un carcere di Islamabad. La madre della giovane, Nazia, è sparita dai radar e risulta essere latitante.

L’avvocato di Shabbar: “Colpa dello Stato italiano”

Nel frattempo è stato interpellato il padre di Shabbar.

Attraverso le parole del legale dell’uomo, ha accusato senza termini lo stato di Italiano:

“Non è Shabbar a doversi difendere, ma lo Stato italiano con le sue leggi. Ha recluso la ragazza in una comunità per gli studi superiori. La famiglia non voleva che ci andasse e non lo voleva neanche lei, tanto è vero che è scappata più volte per tornare dalla famiglia. Lo scontro era tra Saman e le autorità locali, che l’avevano messa nella comunità.

Non permettevano ai genitori di incontrarla e di pregare come una musulmana”, ha detto ancora il legale, anche se in realtà era stata lei stessa a contattare i servizi sociali poco prima che i genitori la portassero in Pakistan per il celebrare il matrimonio organizzato con il cugino, più grande di lei di 10 anni.