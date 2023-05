Chiara Ferragni dice no alla possibilità di tornare sul palco di Teatro Ariston in compagnia del marito Fedez: «Insieme a lui mai più» ha dichiarato durante una diretta su Instagram

Non succederà più. Chiara Ferragni dice no alla possibilità di tornare sul palco di Teatro Ariston in compagnia del marito Fedez: «Insieme a lui mai più» ha dichiarato durante una diretta su Instagram.

Una tantum, basta e avanza

Lo ha detto rispondendo alla domanda di una fan. Tra le protagoniste dell’edizione 2023 del Festival della canzone italiana – fortemente voluta dal direttore artistico e conduttore Amadeus –, Chiara ha gestito con difficoltà e non senza imbarazzi la figura(ccia) del marito sul palco. Ma quello sul bacio tra il rapper e Rosa Chemical è un discorso fatto e rifatto e non serve ricordarlo ancora. È certo che, più sciolto e disinvolto di lei davanti alle telecamere di Sanremo, Fedez ha finito per attirare su di sé le attenzioni che altrimenti sarebbero probabilmente state dedicate a sua moglie. Per queste ragioni (forse) e per la crisi di coppia seguita al Festival, Chiara ha stabilito che non ci sarà una seconda edizione di coppia.

Chiara Ferragni a Sanremo 2024?

Già nei giorni successivi alla fine dell’edizione 2023, numerose erano le indiscrezioni a proposito di presunte trattative già iniziate da Amadeus per far tornare Chiara sul palco di Teatro Ariston anche il prossimo anno. Nessuna conferma finora da parte dell’influencer, che avrebbe sicuramente bisogno di un po’ di tempo per riflettere su un’eventuale proposta.