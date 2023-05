I fan di Chiara Ferragni e Fedez possono gioire: The Ferragnez 2 sta per uscire. Vediamo quando e a che ora è previsto il lancio e dove è possibile vedere la seconda stagione della serie tv.

The Ferragnez 2: quando e dove vederlo

Ci siamo quasi: l’attesa per assistere a The Ferragnez 2 è quasi terminata. Chiara Ferragni e Fedez, per la gioia dei loro fan, stanno per tornare sul piccolo schermo con le avventure della loro famiglia. I nuovi episodi, così come è stato per la prima stagione, andranno in scena su Amazon Prime Video, a partire da giovedì 18 maggio.

The Ferragnez 2: di cosa parlerà?

The Ferragnez 2 racconterà ai fan gli avvenimenti più importanti dell’ultimo anno di vita di Fedez e Chiara. Dalla malattia del rapper ai problemi legati al Festival di Sanremo 2023, passando per la quotidianità con i figli e le rispettive famiglie: la nuova stagione della serie promette grandi colpi di scena.

A che ora esce The Ferragnez 2?

La seconda stagione di The Ferragnez è composta da un totale di sette episodi. I primi quattro usciranno il 18 maggio intorno alle prime ore del mattino, mentre gli altri due saranno disponibili dal 25 maggio. Dopo l’estate, invece, uscirà uno speciale che sarà interamente dedicato al caos legato al Festival di Sanremo 2023.