Chiara Ferragni replica alle critiche per The Ferragnez 2

Chiara Ferragni replica alle critiche per l'uscita di The Ferragnez 2: l'imprenditrice non incassa in silenzio.

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che a breve uscirà la seconda stagione della serie tv The Ferragnez. Le critiche, neanche a dirlo, sono arrivate puntuali come un orologio svizzero e l’imprenditrice ha voluto replicare a tono.

A breve uscirà su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Ferragnez. La serie tv, che vede come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, ha sia fan che odiatori. E’ stato proprio uno di questi ultimi a criticare aspramente la nuova avventura dell’imprenditrice e del dolce maritino. Chiara, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio.

Chiara Ferragni affossa l’hater

L’hater in questione, tramite TikTok, ha così criticato The Ferragnez 2: “Non vedo l’ora di skipparla come la prima“. Un commento che, ad essere onesti, non è neanche tanto cattivo. Ovviamente, rispetto a quelli che di solito piovono sotto i post di Chiara e Fedez. Nonostante tutto, la Ferragni ha voluto replicare a tono:

“Complimenti, vinci il premio originalità a un commento che non ho mai letto prima”.

The Ferragnez 2: quando esce?

Tralasciando le critiche, quando esce The Ferragnez 2? La seconda stagione della serie Prime Video uscirà in più di 240 paesi giovedì 18 maggio 2023.