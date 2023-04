Fedez e Chiara Ferragni, la vacanza a Dubai solleva dei dubbi: "Non sembrate felici"

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso una lunga vacanza a Dubai, la prima insieme dopo il caos di Sanremo 2023. I fan hanno notato qualche dettaglio strano e hanno subito sollevato una serie di dubbi.

Fedez e Chiara Ferragni: la vacanza a Dubai solleva dei dubbi

La vacanza a Dubai è terminata anche per Fedez e Chiara Ferragni, che nelle ultime ore sono tornati a Milano con i piccoli Leone e Vittoria. Dopo il caos di Sanremo 2023, questa è stata la prima fuga di famiglia dei Ferragnez, ma i fan hanno notato alcuni dettagli strani, che li ha spinti ad avere parecchi dubbi sulla loro serenità di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni dopo Dubai: i dubbi dei fan

Nel corso della vacanza a Dubai, Fedez e Chiara sono apparsi abbastanza rilassati. Eppure, secondo alcuni fan la coppia non è più felice come un tempo. Anzi, parecchi sostengono che la crisi post Sanremo 2023 sia ancora in atto. “A mio parere questa non sembra una bella vacanza per voi, i vostri volti non irradiano gioia… anzi sembra che non vediate l‘ora di tornare in Italia“, ha scritto un fan.

Vacanza a Dubai: la scelta della Ferragni

Oltre ai loro sguardi, i fan di Chiara e Fedez hanno notato un altro particolare. Sembra che, durante la vacanza a Dubai, la Ferragni abbia evitato di condividere scatti in compagnia del marito. Sia il rapper che l’imprenditrice, a detta dei seguaci più attenti, sono tornati a postare per lo più foto che li ritraggono con Leone e Vittoria.