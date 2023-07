Chiara Ferragni alla prima "privata" di Barbie: è bufera sui social

Chiara Ferragni si è mostrata mentre assisteva in completa solitudine alla prima del film Barbie. La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio via social.

Chiara Ferragni: la prima di Barbie

Con l’uscita del film Barbie per Chiara Ferragni è stata organizzata una prima esclusiva a cui l’influencer ha potuto assistere praticamente da sola. “Perché la première privata e non con tt gli altri VIP normali? sembrano i reali d Inghilterra….non capisco questa differenza”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ma non puoi sentirti protagonista di qualcosa che non sei!! E dai!”, e ancora: “Si ma non sei tu Barbie”, oppure: “Ad averla interpretata è un personaggio di altro calibro e spessore”.

Chiara Ferragni non ha replicato alle innumerevoli critiche nei suoi confronti e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà. Nelle ultime ore l’influencer ha fatto parlare di sé anche per via della casa extralusso da lei acquistata insieme al marito Fedez nel quartiere di City Life a Milano e che i due hanno fatto accessoriare con ogni comfort. Anche in questo caso sui social c’è chi li ha accusati di fare sfoggio del loro lusso e chi li ha riempiti di aspre critiche.