Ferragni, bambola Trudi in beneficenza: l’associazione non ha mai avuto i soldi

Chiara Ferragni, la bambola Trudi in beneficenza? No, l'associazione non ha mai ricevuto i soldi

Per Chiara Ferragni il 2024 si prospetta molto, molto complicato. Dopo il pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, nel mirino potrebbe finire anche la bambola Trudi. La beneficenza, anche in questo caso, sembra essere poco chiara.

I guai per Chiara Ferragni potrebbero essere solo all’inizio. Dopo il pandoro Pink Christmas di Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, anche la bambola Trudi è finita al centro dell’attenzione. Si tratta di una Limited Edition lanciata nel 2019 dall’imprenditrice in collaborazione con la nota azienda di peluche. All’epoca, la moglie di Fedez aveva annunciato che l’intero ricavato sarebbe andato in beneficenza all’associazione no profit americana “Stomp Out Bullying”, impegnata nel contrastare il cyberbullismo. A quanto pare, l’organizzazione non ha mai ricevuto i soldi.

Ferragni: cosa è emerso in merito alla bambola Trudi?

La trasmissione Zona Bianca ha contattato la Ceo e fondatrice dell’associazione Stomp Out Bullying, Ross Ellis, e ha scoperto che il ricavato delle famose bambole Trudi a immagine e somiglianza della Ferragni non è mai arrivato a destinazione. La donna ha dichiarato:

“Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione“.

Ferragni: nessuna beneficenza per la bambola Trudi

Ross Ellis, oltre a non conoscere Chiara Ferragni, ha sottolineato di non aver mai ricevuto una donazione da lei. Ricordiamo che la bambola Trudi era stata messa in vendita a 34,99 euro con il seguente messaggio promozionale:

“Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore”.

La bambola è andata sold out in sole 5 ore. Al momento, non si possono quantificare i ricavi legati alla sua vendita.