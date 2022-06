Chiara Ferragni, il body trasparente con strass piace ai fan: il prezzo è stellare.

Un altro look bomba quello sfoggiato da Chiara Ferragni in occasione di un’uscita serale con il marito Federico Lucia. Ad aver fatto impazzire i fan è stato soprattutto il body trasparente ricoperto di strass.

Chiara Ferragni: il body trasparente piace ai fan

Chiara Ferragni detta la moda e questa non è una novità. Non stupisce, quindi, vedere quanto i fan abbiano apprezzato l’ultimo look mostrato sui social. In occasione di un’uscita serale con il marito Fedez, impegnato con la promozione del nuovo singolo La dolce vita, nato in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, ha scelto un outfit sbarazzino e terribilmente cool. Ad attirare l’attenzione delle fashion addicted è stato soprattutto il body trasparente.

Body trasparente: marca

La Ferragni ha abbinato il body trasparente ad un jeans cinque tasche a vita alta. Non è stato il pantalone a far impazzire i fan, ma l’altro capo. Si tratta di un body sgambato in tulle di jersey, con ampio scollo frontale e posteriore. E’ decorato con il motivo monogramma tipico del brand, ovvero YSL, ricoperto di strass. Il body, quindi, è fimato Saint Laurent.

Quanto costa il body trasparente di Chiara Ferragni?

Il body trasparente sfoggiato da Chiara Ferragni ha un prezzo piuttosto altino. Sul sito ufficiale di Saint Laurent è in vendita a 1990 euro. E’ bene sottolineare che il capo non è il pezzo più costoso dell’outfit. Borsa e cinta, infatti, sono di Hermes. Entrambi di coccodrillo, hanno l’iconica fibbia in metallo con la lettera H. Il prezzo base della borsa è di 4,000 euro, ma il modello di Chiara dovrebbe essere un vintage che alcuni rivenditori vendono anche a 18mila euro.

La cinta, invece, è ‘low cost’: va da un minimo di 500 ad un massimo di 900 euro.