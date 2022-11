Chiara Ferragni coinvolge il figlio per un video social e lui sbotta: "Basta!"

Chiara Ferragni è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per un video sui social che vede protagonista suo figlio Leone.

Il bambino avrebbe dovuto aiutarla a realizzare un video per TikTok e, spazientito, avrebbe urlato “Basta!”.

Chiara Ferragni: il video del figlio e le polemiche

Più volte nei mesi scorsi si è parlato della sovraesposizione dei bambini sui social e in particolare di come i figli di Chiara Ferragni e Fedez siano spesso gli incosapevoli protagonisti di video e stories sui social anche a scapito della loro “libertà” di bambini. Ha infatti sollevato un polverone un video in cui si vedeva il figlio dell’influencer fare un disegno e la tata interromperlo chiedendogli di sorridere per una foto e dire “un sorriso e poi hai finito”.

Nelle ultime ore la famosa imprenditrice digitale è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per un video su TikTok che avrebbe voluto realizzare proprio insieme a suo figlio Leone che, visibilmente spazientito, le avrebbe detto “Basta, basta” difronte all’ennesimo tentativo di realizzare la clip.

“In effetti la parola “basta” fa riflettere non poco su quanto siano esauriti dai video”, ha scritto un utente tra i commenti al video in questione, e ancora: “Forse c’è da fermarsi e riflettere su ciò che dice la creatura.

Voi siete liberi di fare come ritenete però provate a mettervi nei panni del bambino, almeno sentite le sue richieste. È triste”.

Al momento Chiara Ferragni e Fedez (che avevano anche ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia per polemiche simili) non hanno replicato ai commenti e, in tanti, si chiedono se prima o poi lo faranno.