Chiara Ferragni e i jeans coi tagli sul lato B: gli audaci pantaloni più cool della primavera

L'ultima ennesima trovata di Chiara Ferragni sono i jeans vintage con gli hot cut sul lato posteriore, già must have della primavera 2021

Chiara Ferragni è sempre al top in fatto di novità, specialmente quando si parla di mode e tendenze. Con il tanto sperato allentamento delle restrizioni da Covid-19, ecco che l’imprenditrice digitale è tornata a spopolare con i suoi look primaverili.

Dopo le mollette a forma di stella e la tuta rosa in pieno stile anni Novanta, questa volta la moglie di Fedez ha tuttavia puntato su qualcosa di decisamente più sexy.

Chiara Ferragni lancia i jeans seducenti

L’influencer cremonese ha infatti lanciato i jeans più suadenti della stagione, un modello vintage caratterizzato nella parte posteriore da alcuni profondi tagli proprio sotto al lato B. La mise lascia ovviamente pochissimo spazio all’immaginazione, subito seguita da tantissime fan che hanno copiato l’audace scelta della blogger tutto pepe.

Se volete dare un tocco sexy alla vostra primavera non resta dunque che ispirarvi al nuovi look di Chiara Ferragni. I Levi’s vintage, nel modello baggy a vita alta e dal colore chiaro, sembrano un comune modello 501, ma sul lato posteriore rivelano degli hot-cut decisamente inaspettati.

Per non mettendo in mostra nulla di “scandaloso”, è evidente che rappresentano la scelta ideale per chi voglia osare un pochino di più in vista della prossima estate.

Intanto l’imprenditrice cremonese ha da poco lanciato anche la macchina del caffè con l’iconico occhio che caratterizza il suo brand, in collaborazione con Nespresso.