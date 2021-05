Chiara Ferragni presenta le infradito in gomma: prezzo e commenti dei fan

Un nuovo articolo è appena entrato a far parte della Chiara Ferragni Collection: si tratta delle infradito in gomma, già praticamente sold out

Chiara Ferragni ha appena lanciato un nuovo articolo facente parte dell’omonima linea che porta il suo nome, già destinato a diventare un cult per la prossima estate 2021. Si tratta nel dettaglio delle infradito in gomma con l’iconico occhio, che sul sito ufficiale Chiara Ferragni Brand vengono descritte così: “Infradito in gomma con motivo floreale.

Dettaglio Logomania sulle fascette e attorno alla suola”.

Ragazze avete comprato le infradito? Quest’anno a prezzo ridotto…57 euro…Chiara Ferragni…affrettatevi! pic.twitter.com/PdBTCuHgWj — Francesca (@gobbetti741) May 16, 2021

Le flip-flop sono disponibili nelle colorazioni del rosa, del nero e in fantasia floreale. Quest’ultima, in ogni caso, è già sold out nonostante il prezzo non propriamente economico pari a 49 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragnibrand)

Le infradito della popolare influencer cremonese sono state sponsorizzate anche sul profilo Instagram della Chiara Ferragni Brand. Qui vengono descritte come le “migliori compagne per l’estate”, scatenando i commenti dei numerosi fan dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni lancia le infradito di gomma con l’occhio, già sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Una follia» https://t.co/LdjNRxx4S6 — Gazzettino (@Gazzettino) May 15, 2021

Tuttavia qualcuno si anche dimostrato poco contento, sottolineando come 50 euro per un paio di infradito di gomma siano una vera e propria follia. Nonostante il costo elevato, le ciabattine in gomma sono tuttavia quei tutte vendute.