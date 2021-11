Chiara Ferragni e la confessione super bollente: “Ecco con chi ho avuto il migliore rapporto sessuale”

In una recente diretta online, Chiara Ferragni ha risposto senza remore a una provocazione del marito Fedez: la confessione della regine del web

Recentemente approdati su Twitch, Chiara Ferragni e Fedez hanno intrattenuto i loro fan in una diretta ai limiti del proibito. Il rapper ha infatti domandato alla moglie quale sia stato il migliore rapporto sessuale da lei provato, mentre l’influencer non ha esitato a rispondere: “Quello da sola”.

Chiara Ferragni e Fedez: il siparietto su Twitch

Questo non è stato tuttavia l’unico sketch dei due Vip nostrani. Difatti a un certo punto la blogger cremonese si è vista costretta a rimproverare il cantante. “Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare”. Replicando poi alle scuse inutili del consorte, la Ferragni ha continuato ad affermare: “Io non rutto mai, quindi è colpa tua”.

A quel punto il rapper lombardo ha risposto sorridendo: “Orgoglio di papà”, battendosi poi fieramente la mano sul cuore.

In questi giorni l’ex giudice di X Factor è impegnato nella promozione del suo nuovo album Disumano, mentre deve anche fare i conti con il Codacons.

L’associazione dei consumatori, non nuova agli screzi con lui, ha ultimamente deciso di ringraziarlo ironicamente per averla citata in un suo brano.

Lo stesso Fedez ha peraltro scherzato sulle querele in vista, anticipando i passaggi di “Un giorno in pretura”.

Nel mirino della sua invettiva sono entrati Matteo Renzi e Giorgia Meloni, nonché la stessa Amazon e la Lega di Matteo Salvini.