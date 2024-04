Il tribunale ha confermato la pratica commerciale scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro firmato Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e pandoro Balocco: tribunale conferma la pratica commerciale scorretta

“Con una clamorosa sentenza il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, accertando la pratica scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro ‘Pink Christmas’ griffato Ferragni, e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto” si legge in una nota del Codacons, sottolineando l’importanza di questa sentenza che apre ai risarcimenti in favore dei consumatori e aggrava la situazione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano.

Caso Balocco, la giudice: “Ingannevolezza dei messaggi”

La giudice Gabriella Ratti ha accertato “la pratica scorretta messa in atto dall’azienda e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto“, come hanno scritto le associazioni in una nota.