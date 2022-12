Chiara Ferragni, i tacchi la rendono più alta di Fedez: "Sono la matrioska di mia moglie"

Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato a un evento organizzato da Donatella Versace e il rapper ha ironizzato sulla sua altezza e su quella della moglie (che, con un paio di maxi tacchi, risultava molto più alta di lui).

Fedez e Chiara Ferragni hanno preso parte a una lotteria organizzata da Donatella Versace e per l’occasione hannno partecipato all’evento con abiti firmati dalla famosa stilista. L’influencer per l’occasione ha anche indossato dei maxi tacchi che, ovviamente, la facevano risultare molto più alta di suo marito. Il rapper ha come sempre preferito ironizzare sulla questione e ha dichiarato via social: “Sono la matrioska di mia moglie”.

Già in passato Fedez aveva ironizzato sulla sua altezza e su quella della moglie e, in alcune occasioni, si era anche mostrato per scherzo con dei tacchi identici a quelli da lei indossati.

La vita privata della coppia

Oggi i due sembrano aver ritrovato la serenità dopo i momenti particolarmente difficili vissuti nei mesi scorsi, quando Fedez è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper ha dichiarato di non voler dimenticare la malattia, che gli avrebbe insegnanto molto sulla vita.

“Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene