Chiara Ferragni, il 35esimo compleanno a Palermo: gli ospiti e il menù

Chiara Ferragni festeggerà il suo 35esimo compleanno a Palermo. Tutto quello che c'è da sapere.

In occasione del suo 35esimo compleanno Chiara Ferragni ha organizzato una splendida festa a Palermo a cui parteciperanno amici e parenti.

Chiara Ferragni: il compleanno a Palermo

In vista del suo 35esimo compleanno (sabato 7 maggio) Chiara Ferragni ha organizzato un party che si preannuncia esclusivo nella sua amata Sicilia.

L’evento si svolgerà a Palermo e, ovviamente, vi prenderanno parte alcuni degli amici più intimi dell’influencer. L’evento si terrà a Villa Igiea e tra i famosi ospiti dell’influencer ovviamente non poteva mancare l’amica Veronica Ferraro e anche la mamma, Marina Di Guardo, insieme alle sorelle Francesca e Valentina. Al momento tutto tace per quanto riguarda il menù, che però sembra rispecchierà perfettamente la tradizione italiana e siciliana.

Chiara Ferragni e la Sicilia

Chiara Ferragni ha un rapporto speciale con la Sicilia, che ha scelto anche per festeggiare le sue nozze con il marito, Fedez. I due si sono sposati a Noto con una lussuosa cerimonia e un parco giochi a tema per il ricevimento. Lo stesso anno i due erano diventati genitori del loro primo figlio, Leone, mentre nel 2021 sono diventati genitori per la seconda volta con l’arrivo della piccola Vittoria.

In tanti tra i fan della coppia sono impazienti di sapere che abito sfoggerà Chiara Ferragni in occasione del suo compleanno e ovviamente ferve l’attesa per sapere chi prenderà parte all’evento.

L’influencer è ormai famosa per le sue feste extralusso, comprese quelle che non sono finite nel migliore dei modi (come quella organizzata per Fedez in un supermercato).