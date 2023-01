Chiara Ferragni, il cane lecca la sua bocca: scoppia la polemica

Chiara Ferragni, il cane torna a casa e lecca la sua bocca: la polemica scoppia in men che non si dica.

Chiara Ferragni è felice come non mai: la sua cucciola Matilda è tornata a casa.

Eppure, lo scatto in cui il cane lecca la sua bocca, ha alzato un polverone assurdo: la polemica si è accesa in un lampo.

Chiara Ferragni: il cane lecca la sua bocca

Lo scorso 5 gennaio, Chiara Ferragni e Fedez si sono spaventati a morte: la loro cagnolina Matilda ha ingoiato una pigna e ha rischiato di morire. Il cane è stato immediatamente portato dal veterinario e operato d’urgenza. A distanza di qualche giorno da quel terribile momento, la cucciola è tornata a casa e Chiara ha condiviso la prima foto insieme a Maty.

Il cane lecca la bocca della sua padrona e la polemica è esplosa in men che non si dica.

Gli haters contro Chiara Ferragni

Nello scatto incriminato, la Ferragni e Maty sono sedute a terra nel salone di casa. Chiara abbraccia la cucciola e lei di rimando le piazza una bella leccata sulle labbra. Gli haters, neanche a dirlo, l’hanno sommersa di critiche. “Che schifo” è il commento che va per la maggiore.

Non solo critiche, i fan difendono Chiara

Non solo critiche, Chiara è stata anche difesa dai fan, che non hanno visto nulla di male nel bacino che le ha dato il cane. La Ferragni, felice di riavere a casa la sua Maty, ha ignorato i commenti e non ha risposto allo “schifo” degli haters.