Così come aveva promesso nel suo video di scuse dopo l’esplosione del caso Balocco, Chiara Ferragni ha fatto la sua donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ad annunciarlo è stato il nosocomio piemontese.

Chiara Ferragni: l’ospedale Regina Margherita ha ricevuto la donazione

L’ospedale Regina Margherita di Torino ha ricevuto la donazione che Chiara Ferragni aveva promesso dopo l’esplosione dell’affaire Balocco. Il nosocomio piemontese ha annunciato di aver incassato un milione di euro, dono dell’imprenditrice. Stando a quanto rende pubblico Il Corriere della Sera, i soldi serviranno per sostenere le attività istituzionali della struttura di oncoematologia pediatrica.

Chiara Ferragni ha mantenuto la promessa

Chiara Ferragni aveva annunciato la donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino lo scorso 18 dicembre, quando aveva condiviso sui social un video di scuse per lo scivolone Balocco. L’imprenditrice ha mantenuto la promessa. I soldi verranno utilizzati per “le attività istituzionali della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di Torino” e per attività di ricerca.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata

Nel frattempo, Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata. Insieme a lei è stata iscritta nel registro degli indagati anche la presidente dell’azienda dolciaria piemontese, Alessandra Balocco. Non solo, Codacons ha annunciato una class action contro l’imprenditrice, con lo scopo di ottenere rimborsi per 1,65 milioni di euro.