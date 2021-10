Chiara Ferragni preoccupata per la figlia in ospedale: “Esperienza spaventosa”

Chiara Ferragni ha confessato ai fan quali sarebbero le condizioni di sua figlia Vittoria, ricoverata in ospedale a causa di un virus influenzale.

Chiara Ferragni: la figlia Vittoria in ospedale

Da alcuni giorni la piccola Vittoria Lucia Ferragni avrebbe iniziato a manifestare alcuni sintomi influenzali e febbre alta.

Per questo Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di portare la piccola in ospedale e farla sottoporre ai dovuti controlli. Sui social è stata la stessa influencer ha confessare quali sarebbero le condizioni di sua figlia e a esprimere la sua preoccupazione per l’esperienza appena vissuta: “Non vedo l’ora che siamo tutti a casa e che la famiglia sia riunita. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo molto grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo.

Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere. E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”, ha scritto l’influencer postando sui social una foto in cui lei, Fedez e i loro due bambini sono immortalati insieme.

Chiara Ferragni: come sta Vittoria

L’influencer ha anche offerto rassicurazioni sulle condizioni della sua bambina che, a quanto pare, starebbero migliorando di giorni in giorno: “Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”, ha scritto Chiara Ferragni, che in ospedale ha deciso di dedicarsi completamente alla cura della sua bambina (e per questo si è temporaneamente allontanata dai social).

Chiara Ferragni e Fedez: la vita privata

Mentre l’influencer è in ospedale con la piccola Vittoria suo marito Fedez è rimasto a casa con il piccolo Leone. La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele e i due sembrano essere più felici che mai ora che la famiglia si è allargata ulteriormente con l’arrivo della piccola Vittoria.

La bambina è nata lo scorso 23 marzo a Milano e i suoi siparietti in compagnia del fratello maggiore Leone hanno conquistato da subito i fan dei social.

“Leo e Vittoria sarebbero comunque persone esposte, tanto vale che li raccontiamo noi. Non so se sia il modo giusto o sbagliato, ma per ora mi pare quello più naturale per la mia generazione e per la loro. Faccio quello che faceva mia mamma quando ci filmava e fotografava, solo che invece che con i nonni, noi condividiamo con milioni di persone. Credo che il racconto della nostra vita faccia più bene che male alle persone, perché diamo l’idea di due ragazzi giovani che si sono fatti da soli e che cercano di educare i figli all’apertura”, ha dichiarato l’influencer.