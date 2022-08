Chiara Ferragni: quanto costa il diario Fluffy della sua collezione

Quanto costa il diario Fluffy 2022/2023 di Chiara Ferragni. Tutto quello che c'è da sapere.

In vista dell’inizio di un nuovo anno scolastico Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di prodotti dedicati alla scuola e traquesti vi è un diario fluffy di colore rosa che sembra già essere uno dei più richiesti.

Chiara Ferragni: il diario fluffy

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di prodotti dedicati alla scuola, dagli astucci alle penne, passando poi per i quaderni, i temperini e tutto l’occorrente per affrontare un nuovo anno di scuola. Il diario ideato dalla linea dell’influencer è fluffy e alla moda: si tratta di un diario con il logo dell’imprenditrice digitale e di colore rosa. Il suo prezzo sul sito della collezione è di 24,90.

Gli altri prezzi indicati per gli oggetti dedicati alla scuola sono 25,43 euro per l’astuccio, la penna Fluffy, il cui prezzo è di 4,90 euro e 8,90 euro per il set di tre matite. Chiara Ferragni ha già mostrato orgogliosa i pezzi della sua nuova collezione attraverso i social e ha giocato con alcuni di questi strumenti insieme alla figlia minore, Vittoria.

La polemica in vacanza

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso parte delle loro vacanze a Ibiza, dove sono stati travolti da una nuova bufera. La coppia infatti ha postato un video dove i due erano ritratti sull’orlo di un precipizio. In tanti, per questo motivo, li hanno accusati di rappresentare un cattivo esempio per i loro fan.