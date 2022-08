Un video ironico condiviso da Fedez sui social ha scatenato l'ilarità dei fan.

Fedez: Chiara Ferragni dorme in discoteca

Fedez ha concluso le sue vacanze estive condividendo con i fan un video della sua “estate pazza” in famiglia. Nel video il rapper ha mostrato molti dei momenti da lui trascorsi in famiglia in compagnia dei figli e, soprattutto, della moglie Chiara Ferragni, che ha approfittato delle vacanze a Ibiza per riposare.

Nella clip si vede l’influencer dormire praticamente ovunque, anche in discoteca. Le immagini ovviamente hanno suscitato l’ilarità generale dei fan, che amano la spontaneità con cui si mostra la coppia.

“Come sempre una mamma riposata”, ha scritto Chiara Ferragni tra i commenti al video del marito.

Fedez e Chiara Ferragni: le polemiche in rete

Negli ultimi giorni la coppia è stata travolta da numerose polemiche in rete anche per via di alcuni contenuti “politici” condivisi dall’influencer. L’attivista Serena Doe Mazzini ha replicato ad alcuni suoi video condivisi su TikTok, accusandola di “depotenziare il dibattito politico” e invitandola a scendere in piazza per protestare per alcuni diritti fondamentali. Alla vicenda aveva replicato il rapper tirando in ballo la sua malattia.

Serena Doe Mazzini aveva infatti invitato Chiara Ferragni a protestare per il diritto alla salute visto che “non tutti guariscono dal cancro in 3 giorni”. Fedez aveva replicato con uno sfogo al vetriolo.