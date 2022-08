“Ha sconfitto il cancro in tre giorni”: Fedez replica e si sfoga

Fedez ha replicato contro un'attivista per alcune parole spese sul suo conto e sulla sua malattia.

Fedez: lo sfogo per la sua malattia

Fedez si è sfogato via social contro l’attivista Serena Doe Mazzini, che più volte ha usato i suoi canali social per creare un dibattito sul tema degli influencer, della comunicazione e della politica.

In uno dei suoi ultimi messaggi Serena Doe se l’è presa con Chiara Ferragni, che ha accusato di creare “depotenziamento del dibattito politico” e che ha sarcasticamente invitato a scendere in piazza per battersi su salario minimo garantino, diritto all’abitazione e diritto alla salute. “Che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di stare in attesa per una colonscopia da 7 mesi”, ha scritto nelle sue stories.

Sulla questione è intervenuto direttamente il marito dell’influencer, che nei mesi scorsi è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas.

“Non è la prima volta che questa attivista appoggiata da giornalisti ed artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato uno scherzo.

Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale come qualasiasi comune mortale”, ha scritto Fedez nella sua replica, e ancora: “Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura”.

Il rapper ha parlato più volte della sua malattia attraverso i social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni spiegando perché non potrebbe più condurre la stessa vita di prima e quali sono state le sue difficoltà.