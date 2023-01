Chiara Ferragni: "Sono stata vittima di violenza psicologica"

Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan di esser stata vittima di violenza psicologica con i suoi partner prima d’incontrare Fedez.

Chiara Ferragni: la violenza psicologica

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo cachet per Sanremo a un’associazione che si occupa di difendere le donne vittime di violenza e, a seguire, l’influencer ha raccontato ai suoi fan la sua esperienza con la violenza psicologica, affermando di averla subita in molte delle sue relazioni prima d’incontrare il marito Fedez.

“Prima non lo sapevo, non lo avevo capito, pensavo solo: ‘Lui è troppo geloso, troppo possessivo, è ossessionato dall’avere potere su di me, dal potermi dire cosa devo fare, dal farmi sentire inutile, dal farmi sentire di meno, da darmi ulteriori insicurezze’.

(…) Noi donne tendiamo sempre a sminuire la violenza psicologica, a non renderci conto di cosa stiamo subendo. Il fatto dell’uomo che cerca sempre di far sentire da meno la donna, che si fa sentire indispensabile nella relazione, che pensa di poter decidere tutto per lei, toglierle la propria identità e farla sentire completamente isolata anche dai suoi affetti… Mi sono ritrovata in tante di queste cose nelle mie relazioni passate e in quel momento non me ne ero resa conto”, ha dichiarato l’influencer, che a seguire ha esortato le sue fan a rispettare sé stesse e a non subire più questo tipo di atteggiamenti.

In molti hanno lodato l’opera di sensibilizzazione fatta dall’influencer verso la platea social ma in tantissimi hanno avuto da ridire per le modalità in cui è stata sbandierata la beneficenza da lei fatta a Sanremo.