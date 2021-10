Chiara Ferragni sulla copertina di Vogue Italia: “Un sogno che si avvera”

Chiara Ferragni ha espresso il suo orgoglio per il nuovo numero di Vogue Italia in cui è ritratta in copertina.

Chiara Ferragni è apparsa sulla copertina del numero di ottobre di Vogue Italia e sui social ha espresso tutto il suo orgoglio.

Chiara Ferragni: Vogue Italia

Con enorme entusiasmo Chiara Ferragni ha annunciato l’uscita del numero di ottobre di Vogue Italia, al cui interno è contenuta una sua intervista realizzata da Michela Murgia e incentrata su “l’importanza che la sua figura riveste nel piccolo, timido processo di cambiamento che le donne stanno vivendo in questo paese”.

La copertina del magazine è stata dedicata proprio alla famosa influencer e imprenditrice digitale, che nella didascalia al suo post ha scritto: “12 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, guardavo Vogue Italia e il direttore dell’epoca come un mondo lontano dal mio. Per me era una piccola cerchia di creativi a cui guardare, soprattutto perché ero solo all’inizio di questo folle viaggio e non avevo alcun legame.

Le prime sfilate a cui sono stata invitata avevo un invito in piedi, da cui non si vede gran parte della sfilata, mentre le persone importanti erano sedute in prima fila. Oggi essere sulla copertina di Vogue Italia è un traguardo che da sentire orgogliosa di quella bambina che ha aperto il suo piccolo blog nel 2009. E’ un sogno che si è avverato dopo tanti sacrifici e duro lavoro”.

Chiara Ferragni: la copertina

Per la speciale copertina di ottobre di Vogue Italia Chiara Ferragni ha indossato un abito Gucci mentre la head of content di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, ha scritto in merito alla copertina: “La protagonista ideale per interpretare questo nuovo corso lei, una donna che ha la mia stessa età e che lavora incessantemente, cercando sempre di raggiungere il giusto equilibrio tra il ruolo di mamma e quello di imprenditrice di successo”.

Chiara Ferragni: la vita privata

Dopo la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni Chiara Ferragni e Fedez hanno ripreso i loro impegni di sempre e l’influencer ha espresso il desiderio di tornare il prima possibile ad occuparsi dei suoi impegni di lavoro. Oggi la famiglia sembra essere più felice che mai e Chiara Ferragni ha annunciato che molto presto lei e Fedez cambieranno casa (per i due sarebbe già stata opzionata una lussuosa casa nel quartiere di City Life a Milano).