In occasione di un’intervista rilasciata a RTL 102.5, Chiara Iezzi ha deciso di rivelare di aver affrontato un periodo buio e di aver scelto di chiedere aiuto a uno psicologo.

Chiara Iezzi racconta il suo periodo buio: “Ho sofferto di disturbi. Ho chiesto aiuto a uno psicologo”

Reduci dall’avventura ala 73esima edizione di Sanremo dove hanno cantato il brano Furore, Paola e Chiara Iezzi hanno rilasciato un’intervista a RTL 102.5. In questa circostanza, Chiara Iezzi ha deciso di raccontare uno dei periodi più bui vissuti che l’ha costretta a stare lontana dal palco. La donna, infatti, ha spiegato di aver sofferto di alcuni “disturbi” e di aver scelto di rivolgersi a uno psicologo.

“Paola, a differenza mia, riesce a mettere su una corazza. Io non riesco e questa mia vulnerabilità che a volte mi sfugge, ce l’ho e ho imparato ad accettarla. È stato difficile, ho avuto un momento anche di…diciamo, che ero esaurita. Ne approfitto, perché non sempre puoi dire che va tutto bene. Ho avuto un po’ di disturbi che poi ho curato, sono stata dallo psicologo”, ha detto. “Mi sono fatta aiutare dalla famiglia, dai miei genitori, da Paola.

La mia famiglia mi è stata molto vicina”.

Il sostegno della famiglia e della sorella Paola

Le parole di Chiara sono state commentate dalla sorella Paola che ha affermato che non sempre è semplice stare accanto a chi sta soffrendo. “A volte non si riesce ad aiutare, perché l’altra persona non ammette di avere delle difficoltà. Uno, fino alla fine, cerca di farcela da solo. Ma a volte, da solo non ce la si fa”, ha osservato.

Nel caso di Chiara, tuttavia, l’artista ha compreso che per uscire dal suo dolore doveva aggrapparsi a chi era pronto a starle vicino. “Ho avuto un po’ di resistenze, poi ci sono riuscita. Ho capito che era un momento in cui non stavo davvero bene. Hanno vinto la forza e il coraggio di uscire da questo dedalo in cui ero finita e di aiutarmi, chiedendo aiuto agli altri”, ha ammesso.

Infine, ha fatto alcune rivelazioni sulla sua infanzia affermando di essere stata vittima di bullismo: “Essendo una timida, un’introversa, a scuola, quando ero una ragazzina, una bambina, mi è spesso capitato che le persone mi prendessero un po’ di mira. Forse a volte il bullismo accade proprio perché tu non mostri la tua aggressività e quando ti vedono in disparte, approfittano del fatto che mostri questa tua vulnerabilità, che è solo un lato del tuo carattere”.