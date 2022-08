Chiara Nasti: “Amo il pancione, ecco quanti figli vorrei”

Chiara Nasti, incinta del suo primo bambino, ha confessato ai fan quanti altri figli vorrebbe.

Chiara Nasti: il desiderio di altri figli

Oggi Chiara Nasti è in attesa del suo primo figlio insieme al fidanzato, il calciatore Mattia Zaccagni.

L’influencer – che spesso è finita al centro delle polemiche per alcune delle sue dichiarazioni legate alla gravidanza – ha confessato di essere “innamorata” del pancione e ha rivelato che vorrebbe altri figli in futuro. “Mi guardo la mattina allo specchio e mi piace troppo”, ha detto in merito al suo pancione, che cresce ogni giorno a vista d’occhio. “Quanti figli? Minimo 3, ne farei 5-6, un’infinità. Mi piacciono le famiglie grandi, i bambini portano gioia”.

La polemica sulla cintura di sicurezza

Alcuni giorni fa l’influencer è finita nell’occhio del ciclone dopo aver avuto un incidente d’auto ed aver chiesto ai fan se fosse necessario per lei, incinta, usare la cintura di sicurezza. Attraverso i social la Nasti ha detto: “I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l’uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente.

I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza”.

Nei mesi scorsi l’influencer è stata travolta dalle polemiche anche per le sue dichiarazioni sui chili in più in gravidanza e per il suo gender reveal party allo stadio Olimpico.