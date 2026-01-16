Chiara Poggi, i legali della famiglia fanno emergere la cartella del PC di Stasi

La famiglia Poggi continua a lottare per ricercare verità e giustizia per l'assassinio della figlia, secondo i legali la figura di Sempio utilizzata per disincolpare Alberto Stasi.

Emergono ulteriori novità legate all’omicidio di Chiara Poggi direttamente dalla famiglia della giovane uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Queste novità farebbero riferimento ai file presenti all’interno del PC di Alberto Stasi e visionati da Chiara.

Indagine su Sempio per riabilitare Stasi

Secondo quanto dichiarato dai legali della famiglia Poggi, l’apertura di un ulteriore filone di indagini a carico di Andrea Sempio sarebbe stata architettata con l’obiettivo di riabilitare Alberto Stasi, dall’inizio delle indagini considerato il colpevole dell’omicidio della fidanzata.

Si cerca impropriamente di riabilitare Alberto Stasi mettendo alla gogna la famiglia della vittima senza considerare le prove che sono già state raccolte.

La famiglia dal canto suo, come riportato da TGCom24, “continuerà ad approfondire ogni elemento utile ad una ricostruzione più dettagliata dei fatti nell’interesse della verità e della giustizia”.

La scoperta di Chiara dei file presenti sul PC di Stasi

I legali della famiglia Poggi hanno richiesto un ulteriore approfondimento informatico, questo ha fatto effettivamente emergere che la sera prima del suo assassinio Chiara aveva effettuato l’accesso alla cartella, presente all’interno del PC di Stasi, contenente file pornografici catalogati per genere.

Il dato fanno sapere gli avvocati della famiglia, Rita Preda e Marco Poggi, potrà essere verificato tramite incidente probatorio nel caso la procura di Pavia lo riterrà opportuno.

I file sul PC si accostano all’Estathè rinvenuto in casa e risultato effettivamente riferibile ad Alberto Stasi.