Chico Forti può uscire dal carcere: la nuova vita grazie all’articolo 21

Dopo una detenzione di oltre 20 negli Usa per l’omicidio di Dale Pike, Chico Forti il 18 maggio del 2024 è tornato in Italia, nel carcere di Verona.

Il suo è uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni, e ancora oggi divide l’opinione pubblica. Ora, come riporta Il Gazzettino, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia gli ha concesso l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, che gli consentirà di poter lavorare fuori dal carcere, permesso che quattro mesi fa gli era stato negato. Ma, che lavoro fa fuori dal carcere Forti?

Chico Forti può uscire dal carcere: cosa fa oggi

Come visto, grazie all’articolo 21 dell’ordinamento giudiziario, Chico Forti può lavorare fuori dal carcere di Verona. Ma cosa farà? Frequenterà un corso per pizzaiolo, insegnerà inglese agli anziani ed è anche pronto a tornare in acqua come istruttore di windsurf per ragazzi disabili sul Lago di Garda. Si apre dunque una nuova fase della sua vicenda sia umana che giudiziaria, con i suoi legali che stanno continuando a preparare la richiesta di liberazione condizionale.