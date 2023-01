Amara sorpresa per un figlio che chiede le ceneri della madre ma gli danno quelle di un uomo: denunciata Ama.

La Procura di Roma dovrà occuparsi di un curioso caso capitato ad un medico del Nord Italia che ha avuto delle ceneri in urna con il nome di un uomo al posto di quello della madre. IL sanitario ha perciò deciso di far esercitare l’azione penale contro la municipalizzata e di andare in procura a Piazzale Clodio.

Chiede le ceneri della madre ma ha una sopresa

Ma cosa è successo? Repubblica spiega che il medico era andato al cimitero di Prima Porta per prendere l’urna con le ceneri della madre.

La donna era deceduta qualche mese prima e lui voleva conservare legittimamente con sé i resti della donna. Purtroppo c’era una amara sorpresa: quando i dipendenti Ama hanno consegnato l’urna all’uomo costui ha notato che sulla targhetta non c’era il nome della madre, ma quello di un signore moldavo. Dopo aver chiesto spiegazioni il medico ha effettuato una ricerca al computer ed ha scoperto che l’uomo il cui nome era sulla targhetta, era stato tumulato al cimitero, non incinerato.

L’apertura e il biglietto con il nome

I dipendenti hanno anche aperto l’urna e all’interno hanno trovato un biglietto con scritto il nome della donna. Tutto risolto? No, perché il dubbio dell’uomo è rimasto e per scoprire la verità serve aprire la tomba del signore moldavo, ma “la famiglia non abita in Italia e rintracciarla sembra non sia possibile”. Barbara Nardelli, legale dell’uomo, ha detto a Repubblica: “Troviamo assurdo che Ama non abbia ammesso alcuna responsabilità in merito a questa vicenda.

Sia chiaro che noi non ci fermeremo, il mio assistito ha il diritto di sapere con certezza dove si trovano i resti della madre”.