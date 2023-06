Christian De Sica vende la villa da sogno a Capri, il prezzo sbalorditivo

A dare la notizia per prima è stata la Lionard Luxury Real Estate, società che si occupa di compravendite immobiliari di lusso. Questa volta la società ha messo a segno un colpo importante vendendo la storica villa di Christian De Sica a Silvia Verdone comprata dalla coppia nel 1996.

Quanto costa la villa a Capri di De Sica

Non è stata resa pubblica la cifra precisa della vendita della villa, ma si stima che l’immobile valga almeno 3, 4 milioni di euro. Ignoti anche i compratori, che però ben presto non potranno che uscire allo scoperto.

Caratteristiche e storia della villa di De Sica

Quella di De Sica non è certo una casa per tutti: progettata direttamente dal pittore e poeta statunitense Elihu Vedder, nonché luogo dove lo scrittore D.H. Lawrence scrisse L’Amante di Lady Chatterley. La villa è grande complessivamente 250 metri quadrati di interni distribuita su due piani, all’esterno un grande giardino ed una dependance, situata sotto le terrazze panoramiche della villa, che ha una vista contemporaneamente sulla baia di Napoli e il golfo di Salerno. La villa venne progettata tra 1900 e 1903 da Vedder, uno dei massimi esponenti del movimento simbolista, ed è sempre o quasi stata frequentata o in possesso di artisti. Chi sarà il prossimo?