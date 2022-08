La polemica della prima cittadina dopo che un ciclista muore investito da un’auto lungo una strada che necessita di una immediata messa in sicurezza

Stava attraversando la strada ma una vettura lo aveva falciato, ciclista muore investito da un’auto, tragedia a Decimomannu, in Sardegna. Il 73enne geometra in pensione Piergiorgio Congiu è stato sbalzato dal sellino sulla statale all’altezza di via San Sperate. La tragedia era avvenuta intorno alle 20.30 del 12 agosto e le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate.

Un’autoambulanza del 118 aveva soccorso Congiu e lo aveva trasportato all’ospedale Brotzu, dove è morto un’ora dopo.

Ciclista muore investito da un’auto

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Iglesias e della stazione di Uta, a loro il compito di dinamica e cause dell’incidente. Pare che il ciclista stesse attraversando la Statale 130, ma la scarsa visibilità aveva determinato l’investimento: con il sole basso era giunta un’auto e Congiu era stato sbalzato dal sellino ed era rovinato sull’asfalto.

A bordo della Giulietta che aveva centrato il pensionato un uomo di 35 anni.

Lo sfogo della sindaca: “Messa in sicurezza subito”

E la sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu ha voluto spiegare tutta la sua amarezza per un sinistro che si poteva evitare: “Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia del nostro concittadino. Mi chiedo quanti altri morti dovremo piangere prima che vengano fatti i lavori di messa in sicurezza della Statale.

Parlo degli incroci a raso, non riguardano solo il nostro comune. Il progetto c’è da vent’anni ma è tutto fermo, stiamo aspettando la svolta definitiva dalla Regione e dall’Anas. Sono molto, molto arrabbiata”.