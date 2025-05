Violento impatto in strada: ciclista muore a Padova. L’identità della vittima

Durante un allenamento con alcuni compagni, il ciclista è rimasto ucciso in un incidente a Montegrotto Terme, nel Padovano.

Una domenica di sport si è trasformata in tragedia a Montegrotto Terme. Un ciclista, impegnato in un allenamento con alcuni compagni, è stato travolto e ucciso da un’auto in provincia di Padova.

Ciclista travolto e ucciso a Padova

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di ieri mattina, domenica 25 maggio. L’uomo stava partecipando a un allenamento in gruppo lungo via Croce Rossa, a Padova, quando avrebbe perso il contatto con i compagni e si sarebbe spostato leggermente verso sinistra.

In quel momento, una Fiat 500 – guidata da una donna – stava effettuando un sorpasso e non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto.

Ciclista travolto e ucciso a Padova: ecco chi è la vittima

Il violento impatto ha causato lesioni gravissime al 67enne, soccorso tempestivamente e trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. È morto così Franco Ferrarese, originario di Monselice.

La conducente dell’auto, in evidente stato di shock, avrebbe riferito di essersi trovata il ciclista improvvisamente davanti, senza avere il tempo di evitarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abano. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Saranno ora le indagini a chiarire se il sorpasso effettuato possa essere stato azzardato, viste le circostanze.