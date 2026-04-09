Due alpinisti dispersi e bloccati sulla cresta innevata del Monte Cervati, nel territorio di Sanza (Salerno), sono stati al centro di un intervento di soccorso complesso attivato dopo la perdita dell’orientamento in un’area impervia del Parco Nazionale del Cilento. Le difficili condizioni ambientali, caratterizzate da neve e basse temperature, hanno reso necessario un intervento coordinato tra squadre a terra con la Guardia di Finanza e mezzi aerei per individuare e mettere in sicurezza gli escursionisti in tempi rapidi.

Intervento di soccorso sul Monte Cervati in Cilento per due alpinisti dispersi

Due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel comune di Sanza (Salerno), mentre si trovavano oltre i mille metri di quota in un ambiente reso particolarmente ostile da neve compatta, basse temperature e condizioni meteorologiche variabili.

La difficoltà del terreno, unita alla ridotta visibilità e alla presenza di tratti esposti, ha contribuito a disorientare gli escursionisti, rendendo necessario l’intervento delle strutture di emergenza.

La segnalazione è stata ricevuta dalla Centrale Operativa del CNSAS, che ha immediatamente attivato il protocollo di ricerca e soccorso. È stato quindi predisposto un dispositivo coordinato che ha visto l’impiego congiunto della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, con l’organizzazione simultanea di squadre operative via terra e di un supporto aereo.

Cilento: due alpinisti dispersi sono stati salvati dalla Guardia di Finanza

Come riportato dall’Ansa, le operazioni hanno coinvolto personale altamente specializzato, impegnato nella perlustrazione dell’area a piedi, mentre dall’alto è stato impiegato un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli per accelerare le attività di individuazione. Grazie alla ricognizione aerea, i due alpinisti sono stati localizzati all’interno di un canalone innevato, dove risultavano bloccati e in condizioni di evidente affaticamento, con sintomi iniziali riconducibili all’assideramento e uno stato di forte stress psicofisico.

Dopo il primo contatto visivo, l’equipaggio ha effettuato una verifica preliminare delle loro condizioni direttamente sul posto, prima di procedere al recupero mediante verricello. Una volta a bordo, gli escursionisti sono stati trasportati in prossimità delle principali vie di accesso alla zona montana e consegnati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118, che ha provveduto alle valutazioni cliniche e al successivo monitoraggio. L’intervento si è concluso con esito positivo, evidenziando l’efficacia della sinergia tra componenti terrestri e aeree e la rapidità di attivazione delle procedure di emergenza.