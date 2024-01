Non è in gravi condizioni il bambino di 9 anni caduto dalla seggiovia che lo stava portando a Cima Bianca, in Valle di Scalve, in provincia di Bergamo.

L’incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il bambino si trovava sulla seggiovia con la sorelle 16enne, mentre il padre si trovava due file dietro a loro.

Poi il piccolo, per motivi ancora da chiarire, ha iniziato a scivolare dal seggiolino quando ormai si trovavano a circa sei metri di altezza. La sorella ha provato ad afferrarlo mentre stava cadendo, ma non è riuscito a evitare che precipitasse. Il bambino ha quindi fatto un volo di sei metri, cadendo su un punto di roccia e neve. Il tutto accadeva sotto gli occhi impotenti del padre.

I soccorsi

Trascorsi pochi minuti dall’incidente i soccorsi hanno raggiunto il bambino, che non aveva mai perso conoscenza, stabilizzandolo sul posto. Dopo aver ricevuto le cure sul luogo della caduta è stato quindi portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Ora il bambino sta bene: ha riportato però una frattura al femore e diverse escoriazioni. Fortunatamente la neve ha attutito la caduta.