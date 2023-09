Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, sembra essere sparito nel nulla. Stanno circolando diverse ipotesi sulla sua assenza da circa due settimane.

Cina, scomparso il ministro della Difesa: si cerca Li Shangfu

Da diversi giorni circolano sul web e tra gli esperti delle ipotesi sul fatto che il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, sia completamente sparito e sia stato messo sotto indagini. Da due settimane non partecipa a nessun evento pubblico, non fa dichiarazioni e non appare sui media. La scorsa settimana ha annullato improvvisamente un evento importante con i comandi militari del Vietnam “per ragioni di salute”. La sua scomparsa ricorda quella di luglio di Qin Gang, ministro degli Esteri, che era sparito completamente, prima che fosse rivelato che era stato rimosso dal suo incarico. Anche lui aveva usato la scusa dei “motivi di salute“. Secondo fonti del Financial Times, anche l’intelligence statunitense sarebbe convinta che il ministro sia stato rimosso dal suo incarico. Si tratterebbe del secondo in pochi mesi ed è un fatto inusuale. Inoltre, i ministri degli Esteri e della Difesa solitamente sono quelli che hanno maggiore esposizione e rapporti con l’estero. Al momento però non si conoscono i motivi di questa presunta rimozione.

Cina, scomparso il ministro della Difesa: i dettagli

Li Shangfu, 65 anni, è un generale dell’esercito cinese ed è stato nominato ministro della Difesa a marzo. Prima era stato responsabile della stazione di lancio spaziale di Xichang e tra il 2016 e il 2022 era stato capo del dipartimento dell’esercito che si occupa dello sviluppo, dell’acquisto e dell’approvvigionamento di armi. Dal 2018 era sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti perché aveva ordinato l’acquisto di armi russe. Il ministro è stato visto per l’ultima volta il 29 agosto, quando ha tenuto un discorso a Pechino durante un incontro con leader africani. Da quel momento non si hanno più notizie. Secondo fonti cinesi del Washington Post, sarebbe stato messo sotto indagine per corruzione, ma non è arrivata conferma. La sua eventuale rimozione potrebbe far parte di un’operazione anti corruzione più ampia da parte del regime cinese sulle forze armate.