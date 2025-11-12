Citibank si ritira dalla Russia: Renaissance Capital acquisisce la filiale

Il recente decreto emesso dal presidente russo Vladimir Putin ha dato il via libera alla cessione della filiale russa di Citibank all’azienda d’investimenti locale Renaissance Capital. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel processo di uscita di Citigroup dalla Russia, avviato già.

La cessione è avvenuta senza necessità di ulteriori approvazioni normative, consentendo a Renaissance Capital di acquisire il 100% della filiale russa direttamente dalla casa madre, Citigroup Netherlands B.V.

. La transazione è stata confermata da Renaissance Capital, che ha però scelto di non rilasciare ulteriori dettagli.

Il contesto del ritiro di Citigroup

Citigroup aveva inizialmente annunciato l’intenzione di vendere il proprio business di consumo in Russia. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina, portando la banca a decidere di chiudere completamente le proprie operazioni nel paese. Questa decisione ha visto Citibank ridurre significativamente le sue attività locali, fermando l’emissione di carte di debito e chiudendo l’ultima filiale di vendita al dettaglio a Mosca.

Le conseguenze del ritiro

Con l’uscita di Citibank, il numero di banche occidentali attive in Russia è diminuito drasticamente. Attualmente, solo alcune istituzioni come la banca austriaca Raiffeisen, la italiana UniCredit e la ungherese OTP Bank continuano a operare nel mercato russo. Questo scenario evidenzia il crescente isolamento economico del paese, sempre più soggetto a sanzioni internazionali.

Renaissance Capital: un attore locale strategico

Fondata negli anni ’90, Renaissance Capital è una delle poche banche d’investimento russe che non è attualmente sotto sanzioni occidentali. Fino, è stata controllata dal miliardario Mikhail Prokhorov, ex candidato presidenziale. La banca ha una reputazione consolidata nel mercato russo e la sua acquisizione della filiale di Citibank rappresenta una mossa strategica per aumentare la propria quota di mercato e diversificare le sue attività.

Il decreto del Cremlino, emesso come parte di misure economiche speciali in risposta alla crisi ucraina, segna una tappa importante nel panorama bancario russo. La vendita non solo permette a Renaissance Capital di espandere le proprie operazioni, ma evidenzia anche la crescente necessità delle istituzioni finanziarie locali di adattarsi a un contesto di mercato in rapido cambiamento.

Il futuro del sistema bancario russo

Il ritiro di banche internazionali come Citibank pone interrogativi sul futuro del sistema bancario russo. Con l’ulteriore isolamento economico e l’impatto delle sanzioni, le banche locali potrebbero trovarsi a fronteggiare sfide significative nel sostenere l’economia. La domanda ora è se le istituzioni russe riusciranno a colmare il vuoto lasciato dalle banche occidentali e se saranno in grado di attrarre investimenti esteri in un clima di crescente sfiducia.