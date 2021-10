All’aeroporto internazionale di Città del Messico, è stata segnalata una sparatoria durante una tentata rapina che ha causato il ferimento di due persone.

In Messico, è stata segnalata una tentata rapina in prossimità del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale Benito Juarez di Città del Messico. La tentata rapina è poi degenerata in una sparatoria durante la quale sono state ferite almeno due persone. Le forze dell’ordine, secondo quanto riferito dal capo della polizia, hanno arrestato un sospettato.

Città del Messico, sparatoria durante una tentata rapina all’aeroporto: due feriti

Nella mattinata di venerdì 15 ottobre, alcuni colpi di arma da fuoco – presumibilmente una pistola – sono stati sparati nelle vicinanze del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale Benito Juarez di Città del Messico, in Messico.

Il drammatico episodio si è verificato nel momento in cui una tentata rapina è degenerata in una pericolosa sparatoria. In seguito all’esplosione dei colpi di arma da fuoco, almeno due persone sono rimaste ferite mentre, in considerazione di quanto riferito dalle forze dell’ordine messicane, un uomo è stato arrestato in quanto sospettato di essere il responsabile della sparatoria.

Città del Messico, sparatoria durante una tentata rapina all’aeroporto: il capo della polizia

In merito alla vicenda, si è espresso il capo della polizia Omar Garcia Harsuch che, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha spiegato che i due soggetti feriti sono “fuori pericolo”. Il capo della polizia, inoltre, ha anche riferito che il sospettato è stato ferito prima di essere arrestato.

Omar Garcia Harsuch, poi, ha anche dichiarato che, probabilmente, la sparatoria è scaturita da un tentativo di rapina.

I funzionari del posto, infatti, hanno raccontato che una guardia di sicurezza ha sparato dei colpi per neutralizzare un presunto rapinatore giunto sul posto a bordo di una moto.

Al momento, non è ancora chiaro se altri abbiano sparato oltre alla guardia di sicurezza.

Città del Messico, sparatoria durante una tentata rapina all’aeroporto: ricostruzione

Per quanto riguarda l’evento, Telediario ha diffuso le immagini di un SUV nero con fori di proiettile nel parabrezza e una moto accartocciata di fronte a esso, a poca distanza dal traffico che normalmente caratterizza il terminal, usato dai passeggeri per entrare e uscire dall’aeroporto.

La polizia della Guardia Nazionale ha precisato che il presunto rapinatore aveva seguito il SUV da una vicina stazione della metropolitana.

Infine, secondo l’ufficio stampa del Benito Juarez, le operazioni tipiche dell’aeroporto, il più grande sinora costruito in Messico, non sono state influenzate né compromesse.