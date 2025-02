Il clan Mallardo e il suo potere a Giugliano in Campania

Recenti sviluppi a Giugliano in Campania, un comune situato a nord di Napoli, hanno messo in luce un inquietante intreccio tra criminalità organizzata e politica locale. L’amministrazione comunale, secondo le indagini condotte dai carabinieri del Ros e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), sarebbe stata pesantemente influenzata dal clan Mallardo. Questo gruppo mafioso, parte dell’Alleanza di Secondigliano, ha dimostrato una capacità di infiltrazione tale da condizionare le decisioni politiche e le elezioni locali.

Le indagini e gli arresti

Le indagini hanno portato all’arresto di 25 persone, tra cui l’ex sindaco di Giugliano. Le accuse mosse nei confronti degli arrestati sono gravi e comprendono l’associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, l’estorsione e la corruzione. Questi reati, nella loro forma aggravata, evidenziano un quadro allarmante di collusione tra politica e criminalità. L’ipotesi accusatoria suggerisce che il clan Mallardo non solo abbia influenzato la campagna elettorale per le elezioni comunali del settembre 2020, ma abbia anche svolto un ruolo attivo nel risolvere controversie tra privati, operando come una sorta di ‘giustizia alternativa’.

Le conseguenze per la comunità locale

Le implicazioni di tali rivelazioni sono devastanti per la comunità di Giugliano. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni è messa a dura prova, e la percezione di un’amministrazione comunale sotto il controllo della mafia mina le basi della democrazia locale. La presenza di clan mafiosi come il Mallardo non solo compromette la legalità, ma alimenta anche un clima di paura e intimidazione tra i cittadini. È fondamentale che le autorità competenti continuino a perseguire con determinazione le infiltrazioni mafiose, garantendo così un futuro più sicuro e giusto per la comunità.