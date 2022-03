Clarissa Selassié ha fatto delle avances a Basciano? La replica

Clarissa Selassié ha replicato alle voci in merito alle sue presunte avances a Alessandro Basciano.

Clarissa Selassié ha replicato via social alle voci in merito alle sue presunte avances a Alessandro Basciano.

Clarissa Selassié: le avances a Basciano

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito a delle presunte avances che Clarissa Selassié avrebbe fatto a Alessandro Basciano, fidanzato della sua amica Sophie Codegoni.

Attraverso i social Clarissa ha smentito il gossip e ha riferito che si tratterebbe di una fake news. Secondo i rumor sarebbe stato messo in circolazione dalla stessa Sophie Codegoni e Clarissa ha commentato anche questa ipotesi:

“Ci tengo a dirvi che io ho sempre supportato la mia amica (Sophie) anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall’altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza).Da parte mia almeno sono molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho bel altro da fare che ‘provarci’ con il fidanzato di una delle mie amiche più care.

Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni anche perchè sarebbero FAKE NEWS”, ha scritto Clarissa sui social.

Il gossip di Sophie

L’indiscrezione sulle sue presunte avances a Alessandro Basciano è stata attribuita alla stessa fidanzata Sophie Codegoni. Sembra infatti che prima della finale, in camerino, Clarissa abbia posato insieme a Basciano per una fotografia, sussurrandogli una frase che a Sophie non sarebbe molto piaciuta: “Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?‘”, avrebbe detto la principessa etiope.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?