Gf Vip, Clarissa Selassié ci ha provato con Alessandro Basciano? Le parole di Sophie Codegoni

Al Gf Vip i colpi di scena non finiscono: Clarissa ci ha provato con Alessandro? A svelare alcuni retroscena è Sophie, la fidanzata dell'ex gieffino.

Come ogni anno, nella casa del Grande Fratello Vip sono sbocciati nuovi amori. Lo sanno bene Lulù e Manuel, che si sono ritorvati lontano da Cinecittà e sembrano davvero inseparabili. Non solo: Gianmaria è entrato nella casa presentandosi come un vero Don Giovanni e – dopo il rapidissimo flirt con Sophie – ha conquistato Federica (con la quale si è già concesso una vacanzina nella romantica Parigi).

Tra alti e bassi, un’altra love story nata nella casa è quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lei non è riuscita a resistere al fascino del coinquilino e lui alla sensuale bellezza dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Sebbene al Gf Vip non siano mancati i litigi, tra polemiche e riappacificazioni, lontano dai riflettori tra i due sembra che tutto proceda serenamente. Il loro amore pare prosegua a gonfie vele: la loro casa è pronta e sulla loro pelle hanno già un tatuaggio in comune.

Eppure, lontano da Cinecittà, pare che anche Clarissa Selassié – la più piccole delle principessine – ci abbia provato con Alessandro. Le indiscrezioni non trovano conferma, ma alcuni retroscena sono stati svelati da Sophie.

Gf Vip, Clarissa Selassié ci ha provato con Alessandro Basciano?

Alessandro e Sophie si sono concessi una lunga intervista al settimanale Chi. I due hanno parlato dei loro progetti e della voglia di diventare genitori, ma anche di quanto successo fuori dal Gf Vip.

In particolare, come si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia ha svelato: “Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano”. A quel punto sarebbe intervenuta proprio Sophie, che a Clari avrebbe detto: “So che ci stai provando con lui.”

“Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?”, sarebbe stata la risposta della principessina.

Eppure, ha svelato Sophie: “Poi però la stessa Clarissa mi scrive: “Mi manchi, come stai?” Mah…”.