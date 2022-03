Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il GF Vip: promesse d'amore, baci infiniti e il primo viaggio in macchina.

Il GF Vip 6 è arrivato a conclusione e Lulù Selassié ha potuto riabbracciare il suo Manuel Bortuzzo. Appena le luci dei riflettori si sono spenti, i due piccioncini hanno proseguito a baciarsi e farsi promesse d’amore, poi si sono immortalati durante il primo viaggio in macchina insieme.

Manuel Bortuzzo e Lulù dopo il GF Vip

Anche se Lulù Selassié non ha vinto il GF Vip 6, cosa che l’ha fatta parecchio stranire, ha conquisato il ragazzo dei suoi sogni. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, che durante la finale le ha fatto una dedica d’amore da brividi. Accompagnato dal pianoforte, il nuotatore ha cantato la canzone che ha fatto da colonna sonora alla loro storia d’amore. Appena Manuel ha finito l’esibizione, Lulù si è seduta sulle sue gambe e l’ha riempito di baci.

Bortuzzo, incalzato da Alfonso Signorini, ha aggiornato la sua dolce metà sulle ultime “news flash”, una su tutte: la casa dove andranno a vivere è pronta.

Manuel e Lulù: tra baci e grandi promesse

Manuel e Lulù si sono lasciati andare a lunghi baci, intervallati dalla promessa di vivere per sempre l’uno accanto all’altra. I due fanno sul serio, tanto che hanno deciso di costruire una famiglia insieme.

Insomma, anche se la loro love story è fresca e deve ancora essere testata nella vita reale, ci sono buoni presupposti per farla funzionare. Certo, come sottolineato da Bortuzzo, la convivenza non sarà semplice, ma entrambi sognano di “vivere per sempre insieme“. Appena la diretta del GF Vip è finita, la coppia ha fatto il primo passo verso la vita quotidiana.

Il primo viaggio insieme

Dopo il GF Vip, Manuel e Lulù sono andati via in macchina insieme.

A guidare è Bortuzzo, mentre la Selassié ha già il cellulare tra le mani per la sua prima Instagram Stories da fidanzata. I due piccioncini cantano Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta. Il nuotatore ha messo fine al video con l’ennesimo “Ti amo“.