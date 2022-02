Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo rivela: “Non vedo l’ora di andare a vivere con Lulù”

Parla l'ex concorrente del Gf Vip, Manuel Bortuzzo, che ammette di essere innamorato pazzo della sua Lulù e di voler andare a vivere con lei.

Manuel Bortuzzo è un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed ha lasciato la Casa per motivi di salute. Tuttavia, per molti è il vincitore morale della Casa più spiata d’Italia. Intervistato dal settimanale Oggi, parla del suo amore per Lulù Selassié, nato proprio all’interno della Casa, e dei mille progetti che hanno già fatto assieme.

Manuel Bortuzzo: “Con Lulù è stato un colpo di fulmine”

“È stato un colpo di fulmine, anche se ci abbiamo messo un po’ a dirci “ti amo”, volevamo essere sicuri. Ci siamo mostrati l’uno all’altra nella nostra versione peggiore. E accettati”.

Il diciannovenne, promessa del nuoto italiano, ma costretto sulla sedia a rotelle, a seguito all’incidente, nel quale è stato sparato per sbaglio quel lontano 3 febbraio del 2019, parla così del suo rapporto con Lulù.

I due all’interno della Casa del Grande Fratello hanno intrapreso una relazione altalenante, che, tuttavia, ad oggi, Manuel riconosce come autentica.

Manuel Bortuzzo: “Lulù ha una semplicità che arriva dritta al cuore”

É innamorato perso Manuel di Lulù e lo si capisce da come la descrive:

“Ha un che di divino, nei tratti del viso. Ed è una che con semplicità arriva dritta al cuore”.

Manuel Bortuzzo: “Non vedo l’ora di andare a vivere con Lulù”

Inoltre, rivela che:

“Dopo il Gf Vip andremo un pò in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”.

É un Bortuzzo nuovo quello di fronte al quale ci troviamo: è un uomo ricco di speranze, non solo grazie alla forza che l’amore di Lulù gli dona, bensì anche grazie al nuovo impianto che ha consentito a tre paraplegici di muovere le gambe: