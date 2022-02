Manuel Bortuzzo, la tenera dedica a Lulù: “Siamo un’anima sola”

Manuel Bortuzzo ha organizzato una splendida sorpresa alla fidanza Lulù in occasione di San Valentino.

In occasione di San Valentino Manuel Bortuzzo ha deciso di organizzare una romantica sorpresa alla fidanzata, Lulù Selassié, rimasta senza di lui nella casa del GF Vip 6.

Manuel Bortuzzo: la dedica a Lulù

Manuel Bortuzzo ha deciso di dedicare una splendida sorpresa alla fidanzata Lulù, che continuerebbe ad attendere fuori dalla Casa del GF Vip (dopo il suo ritiro anticipato dal programma).

Nel giorno di San Valentino Lulù ha trovato ad attenderla una lettera da parte del nuotatore e una stanza piena di palloncini, mentre nel giardino del programma era presente lo stesso Manuel, che non appena l’ha vista – seppure a debita distanza – non ha mancato di confessarle tutto il suo amore.

“Non smetto di guardarti, stai tranquilla perché trascorreremo una vita bellissima insieme. Ci ho messo un po’ a capirti ma poi ce l’ho fatta.

Siamo un’anima sola e quasi mi spaventa quanto siamo vicini anche a distanza”, ha dichiarato il nuotatore alla principessa, commossa per le sue parole.

La storia d’amore tra i due

La storia d’amore tra il nuotatore e la principessa etiope è iniziata tra alti e bassi nella casa del GF Vip, ma oggi Manuel sembra finalmente convinto di voler stare insieme a lei. “Lulù mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto.

Le ripetevo “Mi dispiace” perche ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più”, ha svelato il nuotatore.