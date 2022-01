Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona ufficialmente il reality. Lulù: “Mi mancherà moltissimo”

"Ricomincerò più forte di prima", queste le parole di Manuel Bortuzzo che ha annunciato ufficialmente di lasciare il reality.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio è stata segnata da una partenza importante. Si tratta di Manuel Bortuzzo che ha scelto di abbandonare ufficialmente il reality a circa un mese e mezzo dalla finale. Particolarmente emozionato Alfonso Signorini che dell’ex nuotatore ha affermato: “La tua presenza è stata importante”.

Bortuzzo lascia la casa, l’annuncio dell’ex nuotatore

Era nell’aria da tempo, ora Manuel Bortuzzo ha preso la sua decisione finale vale a dire quella di lasciare il reality dopo 134 giorni. L’addio però è stato accompagnato da un proposito ossia quello di ricominciare diventando più forte di prima: “La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall’incidente. Trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno.

Crederci in tanti ti dà forza”.

Bortuzzo lascia la casa, il forte legame con Lulù

Questa avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha portato anche alla nascita dell’amore con Lulù Selassié, una relazione nata dopo mille peripezie. “Mi mancherà moltissimo. Starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non sono Manuel ma mi sentirò meno sola”, ha affermato la principessa etiope che troverà il “suo” Manuel fuori ad aspettarla una volta terminata l’esperienza del reality.

Anche Alfonso Signorini ha espresso molta gratitudine per quanto Bortuzzo è riuscito a ricostruire umanamente durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Dell’ex atleta ha affermato: “La tua presenza è stata importante per dare sapienza di vita all’interno di questo programma. Hai dimostrato che si può essere sereni pur soffrendo in una situazione come la tua”.