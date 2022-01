Gf Vip: Manuel Bortuzzo abbandona la Casa, ecco quando

Manuel Bortuzzo dovrebbe presto abbandonare la casa del Gf Vip per tornare ai suoi allenamenti.

Manuel Bortuzzo lascia la casa del Gf Vip. L’ex nuotatore ha deciso di prendere questa decisione difficile, che presto sarà resa nota a tutti. Il 24enne ha scritto una lettera commovente al suo nuovo amore: Lulù Selassié. Manuel tornerà a casa dove probabilmente riprenderà gli allenamenti e le sedute di fisioterapia.

Gf Vip: Manuel Bortuzzo va via dalla Casa

Manuel Bortuzzo a breve abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione sarà comunicata a tutti il prossimo 24 gennaio. A dare qualche segnale riguardo all’imminente abbandono di Manuel è stato Alfonso Signorini, affermando che il 24enne non andrà in nomination.

Gf Vip, Signorini a Manuel: “So che vuoi lasciare il gioco”

Alfonso Signorini, rivolgendosi a Manuel Bortuzzo, ha detto: “Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco, ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione.

Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni”.

Gf Vip, la lettera di Manuel a Lulù

Manuel Bortuzzo ha scritto una commovente lettera a Lulù Selassié. Qui di seguito proponiamo alcuni passi: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano. In quell’attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca”.

E inoltre: “Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate”.