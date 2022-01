Gf Vip 6, Soleil Sorge derisa sui social per questioni di igiene: “Ciabatte all’odore di pesce”

Soleil Sorge protagonista di nuove feroci critiche sui social: il dettaglio che non è piaciuto ai fan del Grande Fratello Vip

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio caratterizzata da numerose personalità di spicco, ma anche da questioni piuttosto imbarazzanti. Pare infatti che molti dei concorrenti non abbiano particolarmente a cuore la cura della casa, determinando un caos generalizzato e un disordine dilagante.

Tra loro emerge senza dubbio Soleil Sorge, che pare non brillare per la pulizia personale. Sta infatti circolando un nuovo post, diventato subito virale, che si riferisce proprio all’influencer italo-americana, già tacciata del poco ordine tra trucchi, vestiti, scarpe e accessori lasciati in giro e il letto regolarmente sfatto.

Cosa si mangia oggi ?

fritola, ciambellone col buco, ciabatte all’odore di pesce#gfvip pic.twitter.com/8c2p0IZ8Tj — ZOCCOLE ci chiamò Katia (@Nonna_Jolanda) January 19, 2022

Soleil Sorge denigrata sui social per la mancanza di igiene

L’ultimo gesto di Soleil è così finito sotto lo spietato esame di un utente di Twitter. Durante una pausa relax, la gieffina si è difatti seduta sul piano di lavoro della cucina, appoggiandovi addirittura i piedi con tanto di ciabatte. Sorseggiando beatamente la sua bevanda, l’ex volto di Uomini e Donne era di fatto inconsapevole delle stilettate che nel frattempo giungevano dal web.

L’episodio, attentamente osservato dai follower del reality di Canale 5, ha così scatenato un commento schifato su tutti: “Cosa si mangia oggi? Fritola, ciambellone col buco, ciabatte all’odore di pesce…”. Il Grande Fratello provvederà a comunicare a Soleil tali pettegolezzi sul suo conto? Ma soprattutto, gli autori la sproneranno finalmente ad avere un maggiore decoro nella Casa di Cinecittà?