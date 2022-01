Uomini e Donne, Marcello Messina in crisi con la compagna? Tutta la verità

È trascorso del tempo da quando Marcello Messina ha abbandonato Uomini e Donne: ecco come procede la sua relazione sentimentale fuori dal programma.

È trascorso un po’ di tempo da quando Marcello Messina, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di abbandonare il programma per vivere la sua vita sentimentale con una donna conosciuta all’esterno, il suo nome è Viviana.

Ecco come procede la relazione tra Marcello Messina e Viviana.

Marcello Messina, corteggiatore e cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, nel mese di novembre 2021, ha deciso di abbandonare il programma, il motivo? L’aver conosciuto una donna all’esterno del programma, il suo nome è Viviana e sembra avergli rapito completamente il cuore.

In seguito all’abbandono del programma, Marcello Messina e Viviana stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore e su di loro non sembra pesare alcun ombra di crisi.

A smentire ufficialmente qualunque indiscrezione riguardo ad una possibile aria di crisi nel rapporto tra Marcello Messina e Viviana, c’è un post pubblicato su Instagram dall’ex cavaliere del parterre del trono Over di Uomini e Donne.

Nella giornata di giovedì 13 gennaio 2022, Marcello Messina ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video che lo ritrae in compagnia di Viviana e racchiude tutti i momenti più belli vissuti dalla coppia fino ad ora.

A completamento del video, Marcello ha scritto una dolce dedica per la sua Viviana, ecco le esatte parole:

A Uomini e Donne, Marcello Messina ha avuto una breve frequentazione con Ida Platano e in seguito all’annuncio dell’abbandono del programma e alla conclusione della loro relazione, il cavaliere del Trono Over è stato pesantemente attaccato da Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti del programma.

In una recente intervista rilasciata a Più donna, l’ex Cavaliere ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sui due opinionisti del programma:

“Secondo me alla fine sia Gianni che Tina si sono ricreduti sulla mia persona. Adesso sanno che sono corretto e pulito. L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo che abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”.

A queste parole, Marcello ha poi aggiunto le seguenti:

“Quando ho trovato Viviana era inutile continuare, come fanno in moltissimi che sono lì solo per ottenere visibilità. È normale che essere nel programma ti fa ottenere successo. Uomini e Donne è guardato da moltissimi italiani e ha uno share altissimo. Ma essere corretti vuol dire essere realmente interessati a trovare l’amore. Anche per rispetto di Maria De Filippi e di tutta la produzione”.