Clarissa Selassié punge Antonio Medugno: “Meglio il suo amico”

Clarissa Selassié ha scagliato una frecciatina contro Antonio Medugno, con cui ha avuto una liaison prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

Clarissa Selassié e Antonio Medugno hanno vissuto una breve liaison prima di entrare nella casa del GF Vip e dopo l’eliminazione del gieffino dal reality show, lui e la principessa si sono incontrati nello studio del reality show, dove Signorini non ha mancato di fargli qualche domanda scomoda.

“Vedo che nonostante i graffi sulla pelle non stai filando tanto la nostra Clarissa, eh“, ha detto il conduttore, mentre Clarissa ha prontamente replicato: “Parleremo dopo io e lui, se sono indispettita? Sono scioccata! Perché la metà delle promesse che mi ha fatto non le ha mantenute”.

I toni tra lei e Medugno si sono dunque subito incendiati, e la principessa ha confessato di preferirgli il suo miglior amico, Cristian.

“Amore ti sei scelto una principessa, eh! Se stasera sarò sua? Non lo so, non credo. Può tornare a Milano dalla sua nuova donna. Sono usciti articoli, io impazzita, ingelosita, ho chiamato ho detto: che succede?”, ha dichiarato Clarissa. Come andranno a finire le cose tra i due?

Antonio Medugno e Giulia D’Urso

Secondo indiscrezioni Antonio Medugno avrebbe una liaison con Giulia D’Urso, già nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione come tronista nel programma di Maria De Filippi.

“Che ragazza? Dicerie!”, ha detto l’ex gieffino all’indirizzo di Clarissa Selassié, smentendo quindi il gossip in circolazione. I due troveranno il modo di chiarire?