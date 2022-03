Antonio Medugno torna sui social dopo il GF Vip: le prime parole dopo l'avventura nel reality.

Antonio Medugno, eliminato durante l’ultima puntata del GF Vip, è tornato sui social per ringraziare quanti lo hanno sostenuto. Il tiktoker è rimasto in gioco solo qualche settimana, ma è comunque riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori.

Antonio Medugno torna sui social

Dopo aver vinto il primo televoto, Antonio Medugno è stato eliminato al GF Vip con una votazione lampo. Il tiktoker non è riuscito a farla franca con Davide Silvestri e Sophie Codegoni e, visibilmente abbattuto, è tornato alla vita reale. Anche se è rimasto nella Casa più spiata d’Italia per poco tempo, è riuscito a farsi apprezzare molto. Non si è nascosto dietro l’immagine del macho, ma ha mostrato tutte le sue debolezze, lacrime comprese.

Ripreso lo smartphone tra le mani, la prima cosa che ha fatto è stata pubblicare un post sui social per ringraziare quanti lo hanno sostenuto.

Le prime parole di Antonio Medugno

Antonio, a didascalia di una foto che lo ritrae al GF Vip in un momento di sconforto, ha scritto:

“Eccomi… finita una delle esperienze più intense mai vissute, un mix di alti e bassi dove ho mostrato la mia vera persona senza ‘maschere’. Si stavo mollando, ero al limite di tutto ma non era il momento, avevo ancora tanto da fare, da raccontare di me e di tutto quello che sono oggi”.

Nel corso della permanenza al GF Vip, Medugno ha raccontato un aspetto molto privato della sua vita: i disturbi alimentari. E’ proprio perché sentiva questo mostro alle spalle che voleva abbandonare la Casa prima del tempo. Poi, suo padre e suo fratello lo hanno fatto ragionare e ha deciso di proseguire il percorso.

I ringraziamenti di Antonio

Medugno ha ringraziato tutti quelli che lo hanno sostenuto, comprendendo le sue debolezze e paure.

Ha scritto:

“Ho deciso di rimanere per abbattere le mie paure, le mie fragilità e le mie insicurezze. Ad oggi posso solo dire grazie, grazie a tutti voi che mi avete sostenuto dal primo giorno e non saranno mai abbastanza le parole per farvi capire quanto siate stati fondamentali in alcuni momenti”.

Antonio adesso è tornato alla vita reale e, di certo, sarà presente sui social come non mai.