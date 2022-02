GF Vip, Antonio pensa di abbandonare la Casa: un problema molto delicato lo affligge.

Antonio Medugno, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrati al GF Vip, sta seriamente pensando di abbandonare la Casa. Il ragazzo si è confidato con alcuni coinquilini e ha ammesso di aver paura di finire in un tunnel buio da cui farebbe fatica ad uscire da solo.

GF Vip: Antonio pronto a lasciare

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per Antonio Medugno. Il ragazzo si è visto nominare da tanti concorrenti, ma ad averlo ferito è stato soprattutto il voto di Gianluca Costantino. Quest’ultimo è entrato in gioco con lui ed è anche il suo compagno di letto. Non solo, anche la nomination di Barù l’ha lasciato di stucco: “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water.

Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Diciamo che non so come spiegarmi, ma lui non lascia pulitissimo in bagno dopo averlo usato“. Dopo la diretta, quindi, Antonio è finito in lacrime, confidando ad alcuni coinquilini di avere dei problemi molto delicati.

Gianluca soffre di disturbi alimentari

Il ragazzo, parlando con Soleil Sorge e Jessica Selassié, ha raccontato:

“Ma c’è stato qualcuno che quest’anno ha abbandonato? Ah, no? Se voglio abbandonare? Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. E’ una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura”.

Gianluca non è entrato nei dettagli, anche perché il GF Vip, quando ha sentito la delicatezza dell’argomento, ha staccato la ripresa. Soleil e Jessica, che si sono schierate dalla sua parte, gli hanno consigliato di parlare subito con la psicoterapeuta del reality.

Gli attacchi di Alessandro Basciano

Modugno non ha ricevuto una batosta solo da Giancluca e Barù, ma anche da altri “Vipponi”, primo tra tutti Alessandro Basciano. Quest’ultimo, dopo essersi scagliato contro di lui nell’ultima diretta, gli ha riservato parole poco carine.

L’ex tentatore, sparlando di lui alle spalle, ha tuonato:

“Che mito Barù, che ha detto ‘la goccia che ha fatto traboccare il water perché lascia tutto sporco. Perché mentre si scarica bagna tutto. L’hanno beccato Jessica e Barù, ma l’ha beccato due o tre volte. A me fa ridere quello che ha detto Barù. Antonio? No, no, con me ha chiuso, ha attaccato il mio migliore amico, ha detto bugie sul mio conto“.

Ad ascoltare il suo sfogo Soleil, che ha subito preso le difese di Antonio. La Sorge ha replicato: “Però non è carina questa cosa da dire in diretta. Guarda che non è stato lui a sporcare! Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, che è un classico. Dai non esageriamo. Inoltre non mi è piaciuto che si è preso una nomination a caso dal suo amico“. Prima che la regia staccasse l’audio, l’influencer è riuscita a dire che è Giucas Casella a sporcare il bagno e non Modugno.