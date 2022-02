GF Vip, Alessandro Basciano contro Antonio Medugno: volano paroloni.

Scontro un po’ assurdo nella Casa del GF Vip. Alessandro Basciano si è scagliato contro Antonio Medugno a causa di Gianluca Costantino. L’ex volto di Temptation Island non ha accettato le parole che il coinquilino ha destinato al migliore amico.

GF Vip: Alessandro contro Antonio

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Gianluca Costantino ha nominato Antonio Medugno. Quest’ultimo ci è rimasto male e, incalzato da Alfonso Signorini, ha dichiarato: “Devo rivedere con chi passo il mio tempo e con chi mi confido, la verità è che sono il più facile da nominare, lui pecca un po’ di personalità“. Il Tiktoker ci è rimasto malissimo, visto che lui e Gianluca sono entrati al GF Vip insieme e hanno trascorso molto tempo a confidarsi.

In tutto ciò, cosa c’entra Alessandro Basciano? L’ex tentatore, nervoso per le discussioni nate in diretta, ha perso le staffe e si è scagliato contro Medugno per aver accusato l’amico Gianluca di non avere troppa personalità.

Alessandro contro Antonio: scontro no sense

Alessandro ha tuonato: “Non ti permettere mai più di dire che lui non ha personalità, hai capito?“. Antonio ha immediatamente fatto notare che ha semplicemente espresso la sua opinione e che lui non c’entra nulla.

A questo punto, Basciano ha perso del tutto la pazienza:

“Fai prima la strada che ho fatto io, poi puoi parlare e impara l’educazione scemo“.

Medugno, per nulla impaurito dal bulletto del momento, ha replicato: “Ma chi la vuole fare la tua strada? Ogni tanto viene e fa il superuomo, ma che hai fatto a 30 anni? L’uomo vissuto è arrivato“.

Alessandro nervoso a causa di Signorini

Basciano si è scagliato contro Antonio a causa del nervosismo accumulato nel corso della diretta del GF Vip. L’ex tentatore è stato accusato da Alfonso Signorini per le parole che ha più volte destinato a Sophie Codegoni. Alessandro, ovviamente, non ha ammesso le sue colpe, così come la fidanzata ha giustificato i suoi atteggiamenti.